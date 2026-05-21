Erciyes'e 19 Mayıs Tırmanışı
Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı düzenlendi.
Dağcılık İl Temsilciliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden 105 sporcu katıldı. Düzenlenen tırmanışta dağcılar, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı zirvesine ulaşmak amacıyla zorlu parkurda mücadele verdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sporcular 3 bin 400 metre rakıma kadar çıkabildi. Katılımcılar, burada Türk bayrakları açarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Zorlu hava şartlarına rağmen etkinliği başarıyla tamamlayan dağcılar, güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.