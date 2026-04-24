Erciyes'e 23 Nisan zirve tırmanışı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
Çeşitli dağcılık gruplarına üye 23 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak için tırmanış yaptı. Zorlu hava koşullarına rağmen gerçekleştirilen etkinlikte dağcılar, zirveye ulaşmayı başardı. Etkinliğe katılan dağcılar, 23 Nisan’ın anlam ve önemine dikkat çekerek, zirvede Türk bayrağı açtı. Zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı.