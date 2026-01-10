Erciyes'e hafta sonu akını

Hafta sonunu fırsat bilen binlerce kayaksever Erciyes'e akın etti.

Erciyes'e hafta sonu akını

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turistte Erciyes’e akın etti. Dünya’nın en iyi 25 kayak merkezi listesine Türkiye’den giren tek merkez olan, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pistiyle dünya standartlarında hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen kayakseverler, güzel havada kayak yapmanın tadını yaşadı.

Erciyes’e gelen yerli turistlerde güzel havada Erciyes’te kayak yapmanın çok keyifli olduğunu söyleyerek, herkesi dağa beklediklerini dile getirdi.

