Erciyes'e Konserli Fidan Desteği

Erciyes Üniversitesi ve KAYOTED iş birliğinde düzenlenen “Doğa için birlikte söylüyoruz” temalı yardım konseri Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen yardım konserinde Kayserili ünlü oyuncu Murat Ünalmış ve Riders grubu sahne aldı.

Konser sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Gerçekten çok keyifli bir akşamdı. KAYOTED Ormanı’nı oluşturmak amacıyla, ağaçlandırma çalışmaları adına düzenlenen bir konserdi. Konserin tüm gelirleri, fidanlarla Erciyes’i buluşturmak için kullanılacak. Bu yönüyle de çok anlamlıydı. Ardından, benim çok beğendiğim ve Kayseri’nin gururu olarak gördüğüm Riders grubu sahneye çıktı. Özellikle Kayserili sanatçıların sahnede olması çok heyecan vericiydi. Orkestra gerçekten muhteşemdi. Yine, Kayseri’nin yetiştirdiği önemli bir sanatçı olan Murat Ünalmış da klarnetiyle bu geceye eşlik etti. Gerçekten mutlu ve anlamlı bir geceydi. Kayseri’nin sanata ve kültüre verdiği değeri tebrik ediyorum. Hemşehrilerimiz ve üniversite öğrencilerimiz de alanı doldurmuşlardı. Keyifli bir zaman geçirdik ve sonuna kadar dinledik” İfadelerinde bulundu.