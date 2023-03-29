Erciyes'e Mart karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te Mart ayında kar yağışı etkili oluyor.

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  • 29.03.2023 10:03
  • Güncelleme: 29.03.2023 10:37
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Erciyes'e Mart karı yağdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes’te Mart ayında kar yağışı etkili oluyor.

Kayak sezonu devam eden ve Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde, Mart ayında kar yağdı. Yağan karla birlikte yollar beyaza bürünürken, ekipler de yollarda kar küreme çalışması başlattı.

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İHA

Kayseri Gündem
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Erciyes'e Mart karı yağdı

Erciyes'e Mart karı yağdı

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