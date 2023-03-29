Erciyes'e Mart karı yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te Mart ayında kar yağışı etkili oluyor.
- 29.03.2023 10:03
- Güncelleme: 29.03.2023 10:37
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes’te Mart ayında kar yağışı etkili oluyor.
Kayak sezonu devam eden ve Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde, Mart ayında kar yağdı. Yağan karla birlikte yollar beyaza bürünürken, ekipler de yollarda kar küreme çalışması başlattı.
İHA
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