Erciyes'e Nefes Aldıracak Alternatif Yol Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştıracak 8,2 kilometrelik alternatif yol projesini hayata geçiriyor. Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine uzanan yeni güzergâh, kış sezonunda artan araç trafiğini rahatlatacak ve bölgeye erişimi daha konforlu hale getirecek.

Erciyes'e Nefes Aldıracak Alternatif Yol Projesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen araçlar ile Kayseri-Develi yolunu kullanan araçların aynı noktada buluşmasından kaynaklanan yoğunluk ortadan kaldırılacak. Yeni yol sayesinde sürücüler, isterlerse Erciyes’e uğramadan alternatif güzergâhı kullanarak seyahatlerini sürdürebilecek.

Turizm ve Ulaşım İçin Stratejik Adım Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alan Erciyes, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Artan ilgiyle birlikte ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan bu proje, hem turizm altyapısını güçlendirecek hem de bölge trafiğine kalıcı çözüm sağlayacak.

8,2 kilometrelik alternatif yol, Erciyes’in kış turizminde sürdürülebilir büyümesine katkı sunarken, Kayseri-Develi hattında güvenli ve kesintisiz ulaşımın önünü açacak.

Haber Merkezi

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