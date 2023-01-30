Erciyes'e sömestirde turist akını

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle vatandaşlar, Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Sömestir tatilinin ilk haftasında Erciyes 250 bin turist ağırlarken Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı güzel ve başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

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  • 30.01.2023 13:05
  • Güncelleme: 30.01.2023 14:24
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Erciyes'e sömestirde turist akını
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle vatandaşlar, Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’ni tercih etti. Sömestir tatilinin ilk haftasında Erciyes 250 bin turist ağırlarken Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; güzel ve başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde de vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının beklenen seviyede olmaması nedeniyle ülkedeki birçok kayak merkezlerinin sezonu açamamasına rağmen Aralık ayında sezonu açan Erciyes, misafirlerine tüm pistleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Sömestir tatilinde de vatandaşların uğrak noktası haline gelen Erciyes Kayak Merkezi bir haftada 250 bin yerli ve yabancı turist ağırladı. Güzel ve başarılı bir sezon geçirdiklerini, yarıyıl tatilinde otllerin bir çoğunun yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Maalesef bu sene tüm dünyada ve ülkemizde kurak bir mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Her ne kadar Erciyes’e suni karlama marifetiyle Aralık ayından itibaren 15 pistimizi kayak severlerin hizmetine sunmuş olsak da maalesef ülkemizde birçok kayak merkezi açılamadı ve kayak severlere hizmet verememişti. Ülkemizi son dönemde etkisi altına alan kar yağışı ile beraber sömestirin de denk gelmesi tatili fırsat bilen vatandaşlarımızın daha yoğun teveccüh etmesine vesile oldu. Erciyes’te de bunu çok yoğun şekilde yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sömestirin ilk haftası olması hasebiyle oldukça yoğun ve çok sayıda insanın ziyaret ettiği Erciyes ortamı gerçekleşti. Otellerimizin neredeyse tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Günü birlik misafirlerimiz, şehir dışından tatil münasebetiyle Kayseri’ye aile ziyaretine gelen misafirlerimizden çok yoğun bir ziyaretçi akını gerçekleşti Erciyes’e. Özellikle ilk hafta sonu da Erciyes’te neredeyse trafik durma noktasına geldi ve yaklaşık 50 bin insan bir günlüğüne Erciyes’i ziyaret etmiş oldu. Çok şükür gayet başarılı ve güzel bir sezon geçiriyoruz. Yağan karın da etkisiyle birçok pistimiz hizmete girdi. Tatili fırsat bilerek dağımıza yoğunlaşan ziyaretçi aşağı yukarı geçtiğimiz hafta itibariyle 250 bini buldu. Hem günübirlik konaklama, hem Erciyes’te farklı atmosfer yaşamak isteyenler, hem kayak yapmak isteyenler, mekanlarımızın kalitesinden faydalanmak isteyen misafirlerimiz Erciyes’e yoğun olarak geldiler. Özellikle hafta sonları yoğun bir dönem geçirdik. Tüm Türkiye’de de kayak merkezleri faaliyete geçtikten sonra artık bir kış turizmi psikolojisi kitlelerde oluştu. İnşallah bütün kayak merkezleri olarak hem sömestir ortamından hem de yağan kardan istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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