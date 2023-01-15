Erciyes'e turist akını

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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  • 15.01.2023 14:30
  • Güncelleme: 15.01.2023 14:59
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Erciyes'e turist akını
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’deki birçok önemli merkezlerde sezon hala açılmazken, haftalar önce yeni sezonu açan Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen binlerce turist, Erciyes’in farklı zorluklardaki pistlerinde keyifli anlar yaşadı.

Kayakseverler, pistlerinin ve tesislerin çok güzel olduğunu ifade ederek herkesi Erciyes’e davet etti.

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İHA

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