Erciyes'e Uluslararası Standartlarda Yeni Atletizm Pisti Geliyor

17 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen tesis, 6 kulvarlı tartan koşu pisti, 7 bin 957 metrekarelik doğal rulo çimden yapılacak atletizm sahası, atletizm atma ve atlama branşlarına özel antrenman alanları, soyunma odaları ve teknik birimlerden oluşacak. Çim saha alanında sulama ve drenaj sistemleri de modern teknolojiyle donatılacak.

Proje, Dünya Atletizm Birliği (IAAF) onaylı uluslararası standartlara uygun olarak hayata geçiriliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, her türlü spor dalına hizmet veren kapsamlı bir kompleks haline gelecek.

Bu yatırım, Kayseri'nin spor turizmi potansiyelini de artıracak. Erciyes, uluslararası standartlardaki atletizm pisti ile sporseverlerin ve sporcuların yeni gözdesi olacak.