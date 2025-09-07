Erciyes English Akademi, Talas'ta açıldı

Akademik kadrosuyla yabancı dilde eğitim veren Erciyes English Akademi ve Karar Akademi, gerçekleştirilen program ile Talas Anayurt’ta açıldı. Açılış törenine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, kurucu öğretmenler, akademik kadro ve davetliler katıldı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde yabancı dil desteği sağlayan Erciyes English Akademi ve Karar Akademi, aynı zamanda YDS, YÖKDİL, ALES TOEFl akademik sınavlar için de eğitim veriyor.

Karar Akademi kurucularından Türkçe Öğretmeni Selim Zorluer, “Karar Akademi bir öğretmen kuruluşu. Geçen sene 1,5 yıl önce kurulmuş bir kurum. Erciyes English Akademi de Erciyes Üniversitesi'nde Doçent Doktor Erdem Akbaş ve Agü'den Doktorumuz Mustafa Özer hocalarımızın danışmanında kurulan okul öncesinden ilkokul, ortaokul, lise ve YDS, YÖKDİL, ALES TOEFl akademik sınavlara varıncaya kadar birçok geniş eğitim ağına sahip bir kurum. Toplu ulaşım ve lokasyon yönüyle gerçekten iyi bir yerde. Talas Anayurt bölgesinde, T4 tramvay durağı hizasında. Karae Akademi de 5’nci, 6’ncı, 7’nci, 8’nci sınıflara LGS hazırlık grubuna hitap eden bir kurum. Bu şekilde bugün sevdiklerimizle beraber eğitim camiasına bu iki kurumu kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes English Akademi danışmanlarının akademisyen olması, bu işi bilen insanlarla bu yola çıkıyor olmamız bize büyük bir güven veriyor. Çünkü her kesim İngilizce'ye ya da yabancı dile hakim olamıyor. Ya işletme ya da işte idarecileri İngilizceci olmayan birçok işletmeyi biz biliyoruz. Eğitim sektöründeyiz uzun yıllar. Erciyes English Akademi bunlardan farklı. Biraz daha eğitim ağı biraz daha geniş. Danışmanları, akademisyen. Bu minvalde biz hocalarımızın rehberliğinde bu eğitime güveniyoruz. Orada okul öncesinden ilkokul düzey beş, altı, yedi ve sekizinci sınıflara varıncaya kadar birçok alanda işte YDS yüklü birçok alanda eğitim veren bir kurum halinde ifade edebiliriz. Bir kurucumuz 20 yılı aşkın ben de yaklaşık 13 yıldır bu eğitim sektörünün içindeyim. Çeşitli özel okullarda devlette tecrübelerimiz bulundu. Bunu biz kurucularının ve işletmesinin eğitimciler tarafından veriliyor olması derdi öğrenci olan 2 insanın yola çıkması bize bu güveni veriyor. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla biz buraya velilerimizi, öğrencilerimizi davet edebiliyor. Çünkü güvenli bir liman. Herhangi bir görüşe bağlı kalmadan öğrencilere, velilere kutuplaştırmadan ayrıştırmadan amacı eğitim, amacı çocuk olan bir kurum burası. Gönül rahatlıkla buraya davet edip Onlar bize emanet edebilirler”

Karar Akademi ve Erciyes English Akademi Kurucusu Servet Kaplan, ”Burada iki tane resmi kurum var. Birincisi Karar Akademi adıyla kurulan SEGEM, Sol Etkinlik Gelişim Merkezi, çoğunlukla 5,6,7 ve 8’nci sınıf öğrencilerinin okula takviye kursu olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda resim, müzik, akıl oyunları olarak da sosyal etkinlik alanında da hizmet veriyor. Diğer kısım ise Erciyes English Akademi'de ise akademik danışmanlarımız Doçent Doktor Erdem Akbaş'a, Mustafa Özer'in danışmanlığında bizler de oranın işletme noktasında kendilerine destek oluyoruz. Orada da genel İngilizce ve tüm yaş gruplarında, YDS, junior hizmet veriyoruz. Ağırlıkla İngilizce tabii ki. Uzun yılların vermiş olduğu bir tecrübeyle de alakalı işinizi iyi yaptığınızda tercih noktası kendiliğinden geliyoruz. İşimizi iyi yapmak istiyoruz. Alanında uzman öğretmen arkadaşlarla beraber çalışmak istiyoruz. Hem Karar Akademi kısmında hem de Erciyes English kısmında da bunu başardık. Çünkü siz bir sınıf öğrenciyi yerleştirdiğinizde orada öğretmen arkadaşların kaliteli olması gerekiyor ki kaliteli bir iş, kaliteli bir eğitim, kaliteli bir nesil çıksın. Burada önceliğimiz o. Ve aynı zamanda çocuğa yönelik, çocuğun yeteneklerine özgü, çocuğun seviyesine özgü hususlarda desteklerimizi sürdürüyoruz. Hem burada hem İngilizce kısmında. Kasım'a kadar lansmana özel fiyatlarımızda olacak” ifadelerini kullandı.