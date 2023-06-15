Erciyes Esen Makina FK, iç transferde 16 oyuncu ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Erciyes Esen Makina FK, iç transferde 16 oyuncusu ile yeniden anlaşma sağladı.

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  • 15.06.2023 08:40
  • Güncelleme: 15.06.2023 08:40
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Erciyes Esen Makina FK, iç transferde 16 oyuncu ile anlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Erciyes Esen Makina FK, iç transferde 16 oyuncusu ile yeniden anlaşma sağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, transfer harekâtı başlattı. Geçen sezon şampiyonluğu finalde kaçıran Erciyes Esen Makina FK, yeni sezonda yeniden şampiyonluk hedefi ile sezona girmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak teknik heyet ile anlaşmaya vardı ve ardından 2023-2024 sezonu için iç transferde Fazıl Burak Peker, Uğur Özdemir, Arda Yücel, Halil Yozgat, Ali Özkan, Latif Aydemir, Osman Şentürk, Halil İbrahim Avcı, Mehmet Ali İmren, Kürşat Yurdagül, Muhammed Aktan, İsmail Dayı, Gökhan Savranlar, Bulut Akbaş, Abdulsamet Demirel ve Nart Efekan Gergin ile yeniden anlaşmaya vardı. Anlaşmaya varılan 16 oyuncunun yanı sıra bazı oyuncular ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı takımda gözler şimdi dış transferde kadroya katılacak olan yeni isimlere çevrildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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