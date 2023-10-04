Kayseri'de mevsimlerin değişmesi ve havaların soğumasıyla beraber Erciyes Dağı'nda kar yağdı. Türkiye ve Kayseri’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na yağan kar, kartpostal görüntüsü oluşturdu. Kayserili vatandaşların söylemi ile Erciyes gelinliğini giydi.