Erciyes gelinliğini giydi
Kayseri'nin kış turizminde önemli bir yere sahip olan Erciyes Dağı havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gelinliğini giydi.
- 04.10.2023 11:42
- Güncelleme: 04.10.2023 11:42
Kayseri'de mevsimlerin değişmesi ve havaların soğumasıyla beraber Erciyes Dağı'nda kar yağdı. Türkiye ve Kayseri’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na yağan kar, kartpostal görüntüsü oluşturdu. Kayserili vatandaşların söylemi ile Erciyes gelinliğini giydi.
1ha
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