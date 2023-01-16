Erciyes hafta sonu 70 bin misafir ağırladı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; hafta sonu 70 bin misafir ağırladı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’deki birçok önemli merkezlerde sezon hala açılmazken, haftalar önce yeni sezonu açan Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen 70 bin turist Erciyes’in farklı zorluklardaki pistlerinde keyifli vakit geçirme imkanı buldu.