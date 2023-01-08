Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu da turistlerin akınına uğradı.

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  • 08.01.2023 14:35
  • Güncelleme: 08.01.2023 15:55
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Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu da turistlerin akınına uğradı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, sezon açıldığından bu yana turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen turistler, farklı zorluklardaki pistlerde kayak yaparak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. İspanya’dan Erciyes’e kayak yapmaya gelen Naço, “Erciyes çok iyi çok beğendim. Yeni başladım o nedenle biraz hatalarım olabiliyor. Biraz bu gibi ama o da normal” dedi.

Bir diğer İspanyalı turist Sergio da, “Arkadaşlarım burasını buldular ve tavsiye ettiler. O yüzden buraya geldim. Kar çok iyi ama bazı yerlerde buz var. Çünkü havanın derecesi eksilerde ama çok beğeniyoruz” ifadelerini kullandı

Erciyes’te kayak eğitmenliği yapan Veysel Değirmenci ise Erciyes Kayak Merkezi’ne turist akını olduğunu söyleyerek, ”Çok sayıda yerli ve yabancı turist var. Erciyes böyle göründüğü gibi tıklım tıklım dolu, Erciyes’te şu anda kar kalınlığı tahmini 48 santimetre Erciyes’te turist akını var. Kendileri Yapılan hazırlıklarla birlikte Erciyes’te çok güzel bir kış sezonu oldu. Çok memnunuz. İnşallah Türkiye’deki diğer kayak merkezlerimiz de açılır. Biz de seviniriz. Şu anda Erciyes çok güzel” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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