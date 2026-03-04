Erciyes Holding, Protokol ve İş Dünyasını İftar Sofrasında Buluşturdu

İftar programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı. Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayında toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye özen gösterdiğini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Büyükkılıç, iftar konuşmasında Ramazan ayının birliğin ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirterek, “Böyle bereketli bir ayda muhabbet ortamında orucumuzu tuttuk, iftarımızı yaptık. Mevla’m Kadir Gecelerine, bayramlarına eriştirsin diye dua ediyorum” dedi.

Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Büyükkılıç, ekonominin önemine de değinerek, “Ekonomi bizim olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı. İhracat rakamlarına dikkat çeken Büyükkılıç, “4 milyar dolara yakın bir ihracat diyoruz ama içimize de çok sinmiyor. Hepimiz daha fazlasını arzu ediyoruz” dedi.

Aidiyet Duygusu ve Sorumluluk

Aidiyet duygusunun önemine vurgu yapan Büyükkılıç, “Şehrimize aidiyet duygusu oluşturmak ve el ele vermek suretiyle, birbirimize sahip çıkarak, şehrimizin daha iyi konumlara gelmesi için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu da değerlendirerek, Kayseri’nin güvenli bir liman olduğunu belirtti.

İş Dünyasına Destek Vurgusu

Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak iş dünyasının yanında yer alacaklarını ifade ederek, “Her zaman sizlerin yanında yer aldığımızı buradan ifade ediyoruz. Şehrimizi daha iyi konuma getirme yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

Vali Çiçek’ten Teşekkür

Erciyes Anadolu Holding’in iftar programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükkılıç’a Kayseri’nin birlik ve beraberliğindeki katkısı için teşekkür etti. Çiçek, Türkiye’nin huzur ve güven adası olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde olduğunu belirtti.

İftar Programının Sonu

İftar programı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın duasıyla sona erdi.

Teravih Namazında Vatandaşlarla Buluşma

Başkan Büyükkılıç, Belsin’deki Kocatepe Camii’nde teravih namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sohbet eden Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor atkısı hediye etti ve “Sizler bizim geleceğimizsiniz” diyerek nasihatlerde bulundu.

Bu etkinlikler, Kayseri’deki toplumsal dayanışma ve birlikteliği güçlendirmeyi amaçlıyor.