Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi kış turizminin en gözde merkezlerden birisi olmaya devam ediyor. Her yıl 2 milyon turist ağırlayan Erciyes, sıcak su ile birlikte termal turizmini başlatarak yılın her ayı turist ağırlamaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce başlayan sıcak su arama çalışmaları hakkında bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı “2 sefer sondaj yaptık. Şu anda 2 bin 200 metreye sondaj inmiş durumda deniz seviyesine kadar indik. Dağda yapılan sondajlar çok maliyetli ve zor. Türkiye’de bu tür sondajları yapabilecek makine sayısı çok sınırlı. Bu işleri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yapıyor. Biz sadece ev sahipliği yapıyoruz. 2 bin 200 metreye inildi, kuyuda belli sıcaklıkta test edildi. Bundan sonra o sıcak suyu nasıl yukarı çıkartırız bunun kaygısını çekiyoruz. Sıcak su üzerinde çok zaman harcadığımız efor sarfettiğimiz bir mevzu. Erciyes’i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız. Bunun için yoğun çaba sarf ediliyor” ifadelerini kullandı.