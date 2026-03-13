Erciyes için 2 yeni müjde: Alternatif yol ve 2 bin 500 araçlık otopark

Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında sunduğu kış turizmi hizmetinin kalitesini daha da arttırıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye’den tek kayak merkezi olarak yer alan ve 2025-2026 sezonunda henüz sezon bitmeden 3 milyonu aşkın ziyaretçi sayısına ulaşan Erciyes ile ilgili yeni projelerin müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine 8,2 kilometrelik alternatif bir yol yapımı için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. Büyükkılıç ayrıca Erciyes Kayak Merkezi’nde otopark konusunda sorun yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin 500 araç kapasiteli yeni bir otopark projesine başlayacaklarını söyledi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ve yoğun ilgi altında devam eden sezona dair değerlendirmelerde bulunarak, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bu sene bir bereketi yaşıyoruz. Biz yağan karı bereket olarak görüyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz Erciyes Dağı’mız. Hem sularından yararlanıyoruz hem kayak merkezi, hem turizm odaklı çalışmalara imza atılıyor. Hem de Türkiye’nin her yerinden gelen kardeşlerimizle birlikte yurt dışından gelen dostlarımızın buluşmasına vesile oluyor” diye konuştu.

Erciyes’in dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye’den tek kayak merkezi olarak listede. Yurt içinden yurt dışından milyonlarca insan gelecek potansiyele sahip. 18 Aralık’ta sezonu başlatmıştık, şuana kadar da 3 milyon civarında dostumuz geldi. Bu hafta sonu ara tatil başlıyor ve onu Ramazan Bayramı ile de taçlandırınca şuan otellerimizin doluluk oranı üst düzey” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, önemli bir turizm destinasyonu oluşturduklarını kaydederek, “Bunlar bizim zenginliğimiz. Uzak doğudan, Polonya’dan, Çekya’dan uçaklar geliyor. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” sözleri ile Kayseri’nin kolay ve yaşanabilir bir şehir olması özelliğine dikkat çekti ve Erciyes’e ulaşımın rahat ve konforlu olduğunu vurguladı.

Erciyes Kayak Merkezi’nin yurt içi ve yurt dışı kayak tesisleri ile ücret tarifesi bakımından karşılaştırıldığında da cazip seçenekler sunduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Alp disiplinine göre uyarlanmış, 19 mekanik tesis, 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ile 4 kapıdan rahatlıkla gidilebilecek boyutta nezih bir ortam. Tek elden yönetilmesi de en önemli boyutu. Yani Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes A.Ş. marifetiyle yönettiği bir tesis” diye konuştu.

Erciyes’te, 8,2 Kilometre Uzunluğunda 1 Milyar TL’lik Yeni Yol Projesi

Erciyes Kayak Merkezi’nin son yıllarda artan ziyaretçi yoğunluğu ile oluşan ulaşım ve otopark ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışmaların başladığını ifade eden Büyükkılıç, “Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Malumunuz Kayseri’ye hâkim, ulaşım ağımızı bilen, şartlarımızı bilen bir bakanımız. Bakanımıza Erciyes ile alakalı durumu ilettim, hemen bana bilgilerini attı. 8.2 kilometre, Hacılar yol ayrımından göletin arkasından Develi istikametine giden yola bir bypass yol ya da alternatif yol diyelim, 1 milyar TL’ye ihalesi yapıldı. Kasım ayında da yer teslimi yapıldı, çalışmalar başladı” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’tan Erciyes Kayak Merkezi’ne 2.500 Araçlık Yeni Otopark

Başkan Büyükkılıç, yeni sezonda Erciyes Kayak Merkezi’ne 2 bin 500 araçlık bir otopark kazandıracaklarını da duyurarak, “Ayrıca otopark konusunda da talimatımı verdim. Sezon biter bitmez otoparkla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezona orayı da hazırlayacağız. 2 bin 500 araçlık ayrıca bir otopark yapıyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes ve diğer tüm zenginlikleri ile Kayseri’nin kalkınması, gelişip, güzelleşmesi için proje ve hizmet üretmeye devam edeceklerini de kaydetti.