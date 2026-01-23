Erciyes İçin en büyük 5 ilde tanıtım atağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtımını artırmak amacıyla kapsamlı bir kampanya başlattı. 'Şimdi Erciyes Zamanı' sloganıyla yürütülen tanıtım çalışmaları, Türkiye'nin dört bir yanında reklam panolarında yer alarak kayak severlere ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin en büyük beş ilinde, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de billboardlarda tanıtılmakta. Tanıtım faaliyetleri, Erciyes'in doğal güzellikleri, modern tesis altyapısı ve kış turizmindeki iddiasını ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Erciyes, Kayseri'nin turizm vizyonunu yansıtan önemli bir marka olarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’i sadece kış aylarında değil, dört mevsim bir turizm destinasyonu olarak tanıtma amacıyla yaz aylarında da çeşitli tanıtım programları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, Kayseri’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini vatandaşlarla buluşturarak kentin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilmektedir. 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile dünya standartlarında hizmet sunmaya devam ediyor. Yapılan tanıtım atağı ile Erciyes’in 2026 sezonunda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olması bekleniyor.

