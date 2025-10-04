Erciyes İHL Öğrencilerinden 'Reis Bey' Tiyatro Gösterimi

Yaklaşık üç yıldır hazırlıkları süren oyunda öğrenciler, başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Tiyatronun en etkili sahnesi ise idama mahkum edilen gencin Reis Bey'e "Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz." cümlesi büyük alkış aldı. Tiyatronun yönetmenliğini üstlenen okulun Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Fatih Zeyrek, gösterinin ardından yaptığı konuşmada başta okul idaresine ve

oyunda görev alan öğrencilere teşekkür etti.

Programın sonunda Okul Müdürü Tahsin Dursun da emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek katılımcıları selamladı. Ayrıca Gazze ve Filistin’deki Müslüman kardeşlerimizin selamete kavuşmaları için dua ettiklerini ifade etti.