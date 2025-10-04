  • Haberler
  • Erciyes İHL Öğrencilerinden 'Reis Bey' Tiyatro Gösterimi

Erciyes İmam Hatip Lisesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri, Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri 'Reis Bey' adlı tiyatro oyununu 3 Ekim 2025 Cuma akşamı Gültepe Kültür Merkezi'nde sahneledi. Ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan oyun, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Yaklaşık üç yıldır hazırlıkları süren oyunda öğrenciler, başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Tiyatronun en etkili sahnesi ise idama mahkum edilen gencin Reis Bey'e "Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz." cümlesi büyük alkış aldı. Tiyatronun yönetmenliğini üstlenen okulun Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Fatih Zeyrek, gösterinin ardından yaptığı konuşmada başta okul idaresine ve

oyunda görev alan öğrencilere teşekkür etti.

Programın sonunda Okul Müdürü Tahsin Dursun da emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek katılımcıları selamladı. Ayrıca Gazze ve Filistin’deki Müslüman kardeşlerimizin selamete kavuşmaları için dua ettiklerini ifade etti. 

Haber Merkezi

