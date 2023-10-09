Erciyes'in 24 kilometrelik halatı santim santim kontrol ediyor

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erciyes Dağı'nda ekipler, sezon öncesinde 24 kilometre uzunluğundaki halatları santim santim kontrol ederek yeni sezona hazırlıyor.

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  • 09.10.2023 14:13
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:29
Erciyes'in 24 kilometrelik halatı santim santim kontrol ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erciyes Dağı’nda ekipler, sezon öncesinde 24 kilometre uzunluğundaki halatları santim santim kontrol ederek yeni sezona hazırlıyor.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda yeni sezona hazırlıklar sürüyor. Erciyes AŞ’nin teknik ekipleri 24 kilometre halat uzunluğu bulunan teleferiklerin bakımını yaparken, karlama üniteleri de elden geçiriliyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, hazırlıklarla ilgili olarak, "Erciyes’te kış hazırlıklarımıza son gaz başladık. Bu sene olağanüstü bir durum olmazsa biz bu sene Erciyes’te rekor sayıda ziyaretçi ve turist bekliyoruz. Bu sene Çek Cumhuriyeti’nden ve Polonya’dan charter seferler gelecek. Özellikle İngiltere’den ve dünyanın her yerinden turistlerimiz şimdiden rezervasyonlara başladılar. Çok yakında bu seneki kış pazarlamamızla ilgili otelcilerimizle de bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bir yandan da teknik çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz ki bizim güvenli kayak merkezi sertifikamız var. Dünyanın en güvenli kayak merkezlerinden biriyiz. Teknik arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. 24 kilometre halat uzunluğumuz var. Arkadaşlarımız her bir santimetresini kontrol ediyorlar. Gerek mekanik tesislerimiz gerekse karlama ünitelerimizin bakımları yapılıyor. Kışa son derece güvenli ve dopdolu bir Erciyes’te gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Turistlere seslenen Elcuman, “Biz bütün gerçek kayakseverleri Erciyes’e bekliyoruz. Çünkü artık Erciyes dünya standartlarında pisti, mekanik tesisleri olan ve iyi yönetilen bir dağ. Yerli ve yabancı turistlerimiz gelsinler ve keyifle burada tatillerini geçirsinler. Erciyes onları bekliyor” dedi.

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İHA

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