Erciyes'in Eteklerinde Beyaz Hüzne Vefa: Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Anıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesi, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümünde yürekleri ısıtan bir vefa buluşmasına ev sahipliği yaptı. Hacılar Belediyesi'nin organizasyonunda, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Kaymakamlığı'nın destekleriyle Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlenen anma programı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

İstiklal Marşı’nın okunması ve edilen duaların ardından konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasına sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır” diyerek bu buluşmanın anlamını vurguladı. Özdoğan, 111 yıl önce karla örtülü dağlarda yaşanan fedakârlığın bugün hâlâ milletin kalbinde yaşadığını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, Sarıkamış’ta canlarını feda eden askerlerin bıraktığı mirasın; vatan, millet ve bayrak bilincini diri tutmak olduğunu ifade etti. “Birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye ideali, şehitlerimizin emanetidir” dedi.

Programda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek geçmişe vefa, geleceğe umut taşıyan bir tablo çizdi.

Erciyes’in soğuğunda yürekleri ısıtan bu buluşma, tarihe duyulan saygının ve millet olma bilincinin en güçlü göstergelerinden biri oldu.

 

 

Haber Merkezi

