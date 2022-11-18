Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kayseri'de üretilen çiçek fideleri, kente 5 bin kilometre uzaklıktaki Etiyopya da dahil 6 ülkeye ihraç ediliyor.

PAYLAŞ
  • 18.11.2022 15:29
  • Güncelleme: 18.11.2022 16:22
Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de üretilen çiçek fideleri, kente 5 bin kilometre uzaklıktaki Etiyopya da dahil 6 ülkeye ihraç ediliyor.

Üretim ve tüketim değerleri bakımından üzümsü meyve grubu içerisinde birinci sırada yer alan çilek, Türkiye’de son 50 yılda sürekli artış eğilimi göstererek 2021 yılında 669 bin tona ulaştı. Dünyada çilek üretiminde 5. sırada yer alan Türkiye de, ihracatta ise 12. sırada yer alıyor. Başarılı çilek yetiştiriciliğinin temelini, sağlıklı ve doğru fide ile yapılan yetiştiricilik oluştururken, Kayseri’de toprak ve iklim özellikleri sayesinde çilek fidesi üretimi açısından elverişli bir konuma sahip. Develi ilçesinde sertifikalı çilek fidesi yetiştirilen sahalarda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Türkiye’den 5 bin kilometre uzakta bulanan Etiyopya’ya çilek fidelerini ilimizden gönderiyoruz. Etiyopya’ya gönderilecek toplamda 1 milyon adet fidenin ilk partisi olan 300 bin adet fide gönderildi. Önümüzdeki günlerde geri kalan fidelerde gönderilecek. Özelikle Erciyes Dağından dolayı ilimizde bulunan tüflü topraklar çilek fideleri için doğal köklendirme ortamı sunmaktadır. Bu topraklarda yeni oluşan fidelerin kökleri iyi gelişmekte ve bol saçak kök yapmaktadır. 2021 yılında 25 milyon adet çilek fidesi yetiştirilmiş olup, 2022 yılı içerisinde yaklaşık 35 milyon adet fide beklenmektedir. Üretilen fideler, yurtiçi ve yurt dışında yoğun rağbet görmekte olup özelikle Etiyopya, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Kayseri çilek fidesi yetiştiriciliği konusunda marka bir şehir olup hedefimiz bu sayıları daha yukarılara çıkarmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İyi Partili Yücel: 'Kayseri'de Turizm Daire Başkanlığı kurulmalı'

İyi Partili Yücel: “Kayseri’de Turizm Daire Başkanlığı kurulmalı”

Kayseri'nin ilk kadın kaptanı şehirler arası mekik dokuyor

Kayseri’nin ilk kadın kaptanı şehirler arası mekik dokuyor

10 günde 477 muhtara 'sorunlarla baş etme' eğitimi verildi

10 günde 477 muhtara ‘sorunlarla baş etme’ eğitimi verildi

Bir kişiyi bıçakla yaralayan sanıklar hakim karşısına çıktı

Bir kişiyi bıçakla yaralayan sanıklar hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Davutoğlu'na cevap: 'Allah'tan kork'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Davutoğlu'na cevap: 'Allah'tan kork'

Benzinde 3 gün arayla 2'nci indirim bekleniyor

Benzinde 3 gün arayla 2’nci indirim bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek

Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek

DAHA FAZLA
Hayriye Türksoy Hançer Avrupa Şampiyonu oldu

Hayriye Türksoy Hançer Avrupa Şampiyonu oldu

Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de sağlık sistemi iflas etmek üzeridir'

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de sağlık sistemi iflas etmek üzeridir'

Baklava ustalığını bırakıp motosiklet işine girdi, Türkiye Şampiyonu oldu

Baklava ustalığını bırakıp motosiklet işine girdi, Türkiye Şampiyonu oldu

Emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım