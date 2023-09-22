Erciyes'in gelecek vizyonu masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi’ni geleceğe taşıyacak projeler ile ilgili ’Erciyes’in Gelecek Vizyonu’ sunumu gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden biri olan, Erciyes Kayak Merkezi’ni dört mevsim cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede, şehir protokolünün katılımlarıyla zirvede, ’Erciyes’in Gelecek Vizyonu’ başlıklı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Erciyes A.Ş hizmet binasında düzenlenen istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile il protokolü katıldı. Toplantı çerçevesinde Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman tarafından ’Erciyes’in Gelecek Vizyonu’ sunumu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nce Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi’nde yatırımların tamamına ilişkin sunum yapılarak, Erciyes’in geleceğine yönelik projelerle ilgili çalışmalar masaya yatırıldı.

Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili geniş bir sunum yapılan toplantının hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in şehrin göz bebeği, en önemli marka değeri olduğunu, bu marka değerini daha da yukarılara taşımak için şehrin tüm dinamikleriyle el birliğiyle çalıştıklarını ifade etti.