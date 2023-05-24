Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlileri tarafından hazırlanan sergide 'Erciyes' anlatıldı.

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  • 24.05.2023 11:09
  • Güncelleme: 24.05.2023 11:18
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Erciyes'in güzellikleri bu sergide
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Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlileri tarafından hazırlanan sergide ‘Erciyes’ anlatıldı.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlileri tarafından Erciyes’i yansıtan sergi hazırlandı. 6 öğretim görevlisi tarafından yapılan 38 heykelin her birinde Erciyes’in farklı yönleri ele alındı. Sergi hakkında konuşan Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz, “Sergimizin konusu Erciyes. Öğretim görevlisi arkadaşlarımız ile bu konuda bir sergi yapmak istedik. Bir ay öncesinden çalışmalarda başladık. Çalışmalarımızı da dün itibari ile sonuçlandırdık. Bugün de sergiliyoruz. Bizim çalışmalarımız Erciyes’te fikir üretmeye yönelik. Erciyes’i herkes biliyor. Çok fazla fotoğrafları var. Ancak Erciyes ile ilgili özel duygular, düşünceler ve yalıtılmış bilgiler çok fazla yok. Biz estetik anlamda Erciyes’i konu alarak, Erciyes’e dair hem fikri üretelim hem de bu konuda ürettiğimiz fikirleri kamuoyuyla paylaşalım. Yeni üretilecek fikirler için de referans olalım. Biz zaman zaman Erciyes ile ilgili olarak bazı çalışmalar yapalım istiyoruz. Hedefimiz bu konuda fikir zenginliği oluşturmak. Sergimiz 2 Haziran’a kadar devam edecek. Bu vesileyle bütün öğrencilerimizi, sanatla, kültürle ilgilenen bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ise yapılan işin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, “Heykel Bölümü öğretim elemanlarımızın hepsini kutluyorum. Çünkü açtıkları sergiyle pek çok konuyu ele almakla odaklandıkları konu doğa vurgusu ve Erciyes vurgusu oldu. Hem Erciyes’ten aldıkları ilhamla hem de dağ kavramı üzerinden doğaya doğru verdikleri mesajlarla yüzümüzü doğaya dönmemiz ve hem doğanın kendi içerisindeki sanatını keşfetmemiz hem de yaşama dair doğaya yaklaşımların içinde barındırdığı mesajlara dikkat çekmeleri yönünde beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde yer alan sergi 9 gün boyunca ziyaretçilerini karşılayacak.

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İHA

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