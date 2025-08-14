Kayseri’nin meşhur sözlerinden; “Erciyes’in karı eriyince borcumu ödeyeceğim” sözünün hikayesini esnaf Mehmet Özkabael anlattı. Özkabael’in anlattığına göre hikayenin özeti ise şu şekilde: "Yahudi bir tüccardan mal alan Kayserili, "Erciyes’in karı eriyince ödeyeceğim" diyerek işi zamana bırakır. Yahudi Tüccar ise bu söze inanır. Ancak Erciyes’in zirvesi o yıllarda yıl boyu karla kaplı olduğundan, 10 yıl boyunca gelip borcunu tahsil edemez. Yahudi yine Kayseri’ye geldiğinde, dertli halini bir ayakkabı boyacısı çocuk fark eder ve Yahudi tüccara bir akıl verir: "Geçen yıl yağan karın üstüne bu yıl yeni kar yağdıysa, geçen yılki kar erimiş sayılır de” der. Yahudi tüccar ayakkabı boyacısı çocuktan aldığı akılla, Kayserili’nin yanına gider. Borçlu Kayserili, borcunu ödemek zorunda kalır. Kayserili şaşırarak: “Bu aklı sana kim verdi?” diye sorar. Yahudi Tüccar ise: “10 sene geldim gittim ben akıl edemedim. Bir çocuk bana bu aklı verdi. 50 liraya mal oldu ama senden bin lirayı kurtardım ya” demiş."