“Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro”

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı. Başkan Elcuman, Erciyes’in Alpler’deki kayak merkezinden daha artısı olan bir kayak merkezi olduğunu vurgulayarak: “Bütün kış spor merkezlerimiz veya kış turizm merkezleri güzel. Hiçbirinin birinden farkı yok ama yani nitelik ve nicelik olarak çok biz bir numarayız. Yakın zamanlarda yine Avusturya hükümeti bu kayak sektörünü elinde tutmak istiyor Alplerden dolayı. Bir fuar düzenliyorlar ve bu fuara da Türkiye'den ve dünyanın her yerinden masraflarını da kendileri karşılayarak ziyaretçi davet ediyorlar. Ziyaretçi olarak da biz de yıllardır katılıyoruz, Erciyes'i temsil ediyoruz, oradaki yenilikleri görüyoruz. Bizim Alplerdeki kayak merkezlerinden hiçbir farkımız yok, artımız var. Alplerdeki mesela kayak merkezlerinin çoğu illere değil, daha çok böyle daha küçük yerleşim yerlerine, kasabalara, köylere yakın. Yolları çok uzak, yollar dar, yani ulaşımla ilgili problemler yaşıyorlar. Ama bizde öyle değil. Yani biz zaten turizm master planını üç ayak üzerine kurmuştuk. Kapadokya, Kayseri kent merkezi ve Erciyes. Kayseri kent merkezinin Erciyes’e çok yakın olması kentli açısından, kayakçı açısından çok büyük avantaj. Ama gelin görün ki mesela bizim dağdaki otelcilerimiz bundan çok şikayetçiler. Mesela niye şikayetçiler? İnsanlar dağa geliyorlar. Burası kayak merkezinin dibi, pistin önü, dağ oteli burası konseptleri farklı. Bir miktarda fiyatları yüksek. Yapılacak faaliyet açısından da aslına bakarsanız işte Erciyes’te veya otel ve yakın çevresiyle yapabileceğiniz faaliyetler var. İlk sene insanlar veya ilk iki sene Erciyes’e geliyorlar. Dağ otellerinde kalıyorlar. Sonra fark ediyorlar ki bu işte 20 dakika ya da yarım saat şehir merkezine. Ben şehir otelinde kalayım diyor. Öyle olunca yani insanlar birkaç kere dağda kaldıktan sonra mesela şehri tercih etmeye başlıyorlar. Çok kolay bir şekilde araç kiralıyorlar. Hem şehrin nimetlerinden faydalanıyorlar. Hem de daha çok kolay bir şekilde gelip geliyorlar” ifadelerini kullandı.



Başkan Elcuman, Erciyes ile ilgili imajı daima yüksekte tuttuklarını belirterek: “Arap Yarımadası'ndaki ülkeler biraz yaşlı olmalarına rağmen dünyaca ünlü futbolcuları transfer ediyorlar. Mesela o futbolcular bir para alıyorlar. Fakat o futbolcular kendi sosyal medyalarından düzenli olarak her hafta, her ay belli periyotlarla o ülkeyle ilgili bir şeyler paylaşıyorlar. Yani aslında marka değeri olan birisi var. Ülke o marka değerini kendi marka değerini arttırmak için kullanıyor. Erciyes de bizim şehrimizin ve ülkemizin marka değerini arttırıyor. Bütün derdimiz o. Kayseri iliyle veya Türkiye ile hiçbir alakası olmayan birisi, Erciyes'e gelip, burada kayak yapıp her şeyden memnun olarak ayrıldığında kafasında yüzde 90 şu imaj oluşuyor. Erciyes mükemmeldi, o zaman Kayseri de mükemmel. Erciyes iyiydi, o zaman Türkiye de iyi. İlk çarpıcı ön görüş, ön vuruş işte o güveni sağlıyor. Bu açıdan çok önemli. Biz o yüzden imajımızı hep yüksekte tutmak veya marka değerimizi arttırmak için çünkü sürekli uğraşıyoruz. Erciyes yükseldikçe işte Kayseri yükseliyor. Biraz rakamlardan bahsedeyim. Bizim gelen ziyaretçi sayısını, otel ücretlerini ve bir endeks var. İnsanların yani turist olarak gelenlerin ortalama ne kadar harcadığı ile ilgili bütün bunları topluyoruz. Bir kültür turizm müdürlüğümüzle, biz de sanayi odamızda, ticari odamızda hep bunları zaman zaman istişare ediyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro civarında. Direkt olduğu gibi dolaylı katkıyı da içeriyor. Yani personelin maaşından, istihdamından, hizmet ihracatına veya uçak biletinden tutun, otel masraflarına veya burada yediği içtiğine kadar değişiyor. Bence güzel bir rakam” şeklinde konuştu.