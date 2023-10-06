Erciyes'in zirvesinde sanatlarını konuşturdular

Kayseri'de kuaförler, 3 bin 400 metre yükseklikte Kayseri'yi simgeleyen lezzetleri ve simgeleri saçta buluşturdu. Erciyes Dağı'nda mesleğini icra eden kuaförler birbirinden farklı modellerle sanatlarını konuşturdu.

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  • 06.10.2023 11:12
  • Güncelleme: 06.10.2023 15:48
Erciyes'in zirvesinde sanatlarını konuşturdular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kuaförler, 3 bin 400 metre yükseklikte Kayseri’yi simgeleyen lezzetleri ve simgeleri saçta buluşturdu. Erciyes Dağı’nda mesleğini icra eden kuaförler birbirinden farklı modellerle sanatlarını konuşturdu.

Artistik Kuaförler Derneği üyesi 13 kuaför, Erciyes AŞ ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Kayseri’ye özgü lezzetleri ve simgeleri saçta buluşturdu. Erciyes’in 3 bin 400 metre rakımındaki Ottoman’da mesleğini icra eden kuaförler, mantı, katmer, Erciyes Dağı, sucuk gibi Kayseri’ye özgü simgeleri mankenlerin kafasına işledi. Güzel görüntülere sahne olan etkinlikte, kuaförler Erciyes’te mesleklerini yapmanın tadını çıkardı. Mesleklerinin saygınlığını artırmak için ve farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Murat Duman, Erciyes’in zirvesinde saç yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. ‘Erciyes’in zirvesi mesleğimizin zirvesindeyiz’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Duman, “Burada profesyonel arkadaşlarımızla bir araya geldik. Konseptler hazırladık. Birbirinden değerli arkadaşların mankenlerinde hepsinin emeği var. Sanatlarını konuşturdular. Erciyes’in zirvesinde saçlarını yaptık. Zirvede saç yapmak çok güzel. Daha önce Kayseri’de olmamış bir şeyi biz gündeme getirmek istedik. Mesleğimizi biraz daha hareketli bir hale getirmek istedik. Saygınlığını artırmak istedik. Bizden sonrakiler de örnek alsın. Daha güzel şeyler yapsınlar diye arkadaşlarla toplandık, böyle bir istişarede bulunduk. Konseptlerimiz içerisinde Erciyes Dağı’mız var. Karlar prensi var. Yağlı katmerimiz var, daha sonra Kayseri mantımız var. Burada kayak yapan bir arkadaşımız var. Burada bütün kesime ayak uydurmak istedik. Güzellik salonlarını, erkek ve bayan kuaförlerini buraya getirdik. Birlik ve beraberlik ruhuyla Erciyes’in zirvesine gelip, burada sanatımızı konuşturduk. Sloganımızın ismi ‘Erciyes’in zirvesinde, mesleğimizin zirvesindeyiz’. Bu imkanı bize sağlayan Başkan Memduh Büyükkılıç’a ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kartpostallık Erciyes modeli

Mankenine Erciyes Dağı modelini yapan kuaför Funda Karaaslan da, "Bugün Erciyes Dağı’nı yapıp, eteklerine doğru inen o yeşilliği yapmak istedim. Erciyes’in zirvesinden bembeyaz karlarla eteklerine inan yeşilliği anlattım. Zevkliydi ve zordu tabii ki, günlerce uğraştık ama çok keyifliydi. Ben yaparken çok keyif aldım. Bundan sonraki konseptlerde de inşallah devam edeceğiz” diye konuştu.

"Saça işlediğimiz her şey gerçek”

Mankeninin saçına Kayseri’nin yöresel lezzeti olan mantıyı işleyen kuaför Burçin Dağlar, “Bugün Kayseri’nin yöresel lezzeti olan mantımızı hazırladık. Mantımız el sıkımı, kendimiz sıktık. Yoğurdumuz gerçek. Her şeyi gerçek bir şekilde hazırladık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ben buna 1 aydır uğraşıyorum. Önce tabağı nasıl yerleştireyim, saçı nasıl yapayım, mantıyı nasıl tutturayım diye düşündüm. 1 aydır bu model için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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