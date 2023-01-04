Erciyes, Ischgl ile 'Kardeş Kayak Merkezi' oldu

Avusturya'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Ischgl ile Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Erciyes arasında 'Twin Ski Resorts' anlaşması imzalandı.

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  • 04.01.2023 10:30
  • Güncelleme: 04.01.2023 12:11
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Erciyes, Ischgl ile 'Kardeş Kayak Merkezi' oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avusturya’nın dünyaca ünlü kayak merkezi Ischgl ile Türkiye’nin en büyük kayak merkezi Erciyes arasında “Twin Ski Resorts” anlaşması imzalandı.

Son teknoloji teleferikler, uluslararası standartlarda pistler, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkânları ile Türkiye’nin Alpleri olan Erciyes ile yaklaşık 100 yıllık bir tarihe sahip Avusturya ve İsviçre sınırında kurulu olan ve ’Alplerin İbizası’ olarak adlandırılan Ischgl Kayak Merkezi arasında işbirliği anlaşması yapıldı.

Karşılıklı işbirliği esasına dayalı anlaşma Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahid Cıngı ile Ischgl & Samnaun Kayak Merkezi CEO’su Günther Zangerl ve Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Kurz arasında Avusturya’nın Tirol eyaletinin başkenti Innsbruck’taki Ischgl’da imzalandı.

Dünyanın en iyi kayakçılarının tercih ettiği Iscghl, 45 adet mekanik tesisi, Avusturya ve İsviçre’ye yayılmış 65 adet ve 250 km uzunluğunda pistleri ile Avrupa’nın en büyük kayak merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Elton John, Tina Turner, Robbie Williams, Bon Jovi, Sting gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı ‘Top of the Mountain’ konserleri ile dünya sosyetesinin de gözde kış mekânlarından.

Yapılan işbirliği anlaşması ile Erciyes A.Ş. çalışanları ile Ischgl-Samnaun Kayak Merkezi arasında teknik personel değişimi, yönetim tecrübelerinin paylaşılması, sosyal ve sportif faaliyetlerde birlikte hareket, pazarlama ve tanıtım gibi birçok farklı konuda sektörel güç birliği yapılması hedefleniyor. Türkiye’de yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği kış destinasyonu olarak ön plan çıkan Erciyes ve Avrupa’nın global kayak merkezi Isghgl arasında yapılan anlaşma ile kardeş kayak merkezlerinden bir tanesinde tatil yapan bir kayakçı diğerinde bedelsiz kayak yapma imkanına da kavuşacak. Protokol çerçevesinde kardeş kayak merkezleri arasında ortak sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirilecek.

Dünyada kayak camiasında bir ilke imza atan ve her geçen yıl uluslararası arenada daha fazla tanınan Erciyes Kayak merkezi, “Twin Ski Resorts” iş birliği ile Avusturya’nın kış turizm tecrübesini Kayseri’ye ve Türkiye’ye kazandırarak dünya markası olma yolundaki adımlarını hızlandırmış olacak.

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İHA

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