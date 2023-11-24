Erciyes Kayak Merkezi bilet ücretleri artık üst segment
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.
- 24.11.2023 17:26
- Güncelleme: 24.11.2023 17:28
Mecliste 30 gündem maddesi karara bağlanırken Erciyes Kayak Merkezi bilet tarifelerinin komisyona havale edilmesinin ardından bugünkü toplantıda bilet tarifleri karara bağlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Erciyes Kayak Merkezi bilet tarifelerinin komisyona havale edilmesinin ardından bugünkü toplantıda bilet tarifleri karara bağlandı.
Önergenin karara bağlanmasıyla bilet tarifeleri şu şekilde:
YAYA YETİŞKİN: 25 TL
YAYA ÇOCUK: 15 TL
1 ÇIKIŞ KAYAKÇI YETİŞKİN: 60 TL
7 ÇIKIŞ KAYAKÇI YETİŞKİN: 300 TL
14 ÇIKIŞ KAYAKÇI YETİŞKİN: 430 TL
30 ÇIKIŞ KAYAKÇI YETİŞKİN: 830 TL
50 ÇIKIŞ KAYAKÇI YETİŞKİN: 1200 TL
100 ÇIKIŞ KAYAKÇI YETİŞKİN: 2250 TL
200 ÇIKIŞ KAYAKÇI YETİŞKİN: 3650 TL
1 ÇIKIŞ KAYAKÇI ÇOCUK: 45 TL
7 ÇIKIŞ KAYAKÇI ÇOCUK: 250 TL
14 ÇIKIŞ KAYAKÇI ÇOCUK: 350 TL
30 ÇIKIŞ KAYAKÇI ÇOCUK: 650 TL
50 ÇIKIŞ KAYAKÇI ÇOCUK: 950 TL
100 ÇIKIŞ KAYAKÇI ÇOCUK: 1650 TL
200 ÇIKIŞ KAYAKÇI ÇOCUK: 2950 TL.