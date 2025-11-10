Erciyes Kayak Merkezi bilet ücretlerine zam geliyor
Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında sunulacak fiyat talebine göre Erciyes Kayak Merkezi bilet ücretlerine zam gelmesi bekleniyor.
Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında, Erciyes Kayak Merkezi bilet ücretlerine zam talebi görüşüldü. Söz konusu zam talebi, 2025/2026 sezonunda Erciyes Kayak Merkezi bilet fiyatlarında güncelleme yapılmasını içeriyor. Zam talebi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Aralık ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesi beklenen gündem maddesi kabul edilirse yeni dönemde Erciyes Kayak Merkezi bilet fiyatlarına zam yapılacak.
Zam talebinin kabul edilmesi halinde; yaya yetişkin bilet fiyatı 75 TL’den 100 TL’ye, yaya çocuk 45 TL’den 60 TL’ye, 1 çıkış kayakçı yetişkin 90 TL’den 120 TL’ye, 7 çıkış kayakçı yetişkin 450 TL’den 800 TL’ye, 30 çıkış kayakçı yetişkin bin 250 TL’den 3 bin TL’ye, 200 çıkış kayakçı yetişkin 5 bin 450 TL’den 14 bin TL’ye yükselirken 5 çıkış yürüyen bant 120 TL’den 100 TL’ye, 10 çıkış yürüyen bant 220 TL’den 200 TL’ye düşecek.