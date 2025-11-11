Erciyes Kayak Merkezi, Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi Arasında

Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinin yer aldığı listede, Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi ülkelerin öne çıkan pistleri bulunurken, Türkiye'den yalnızca Erciyes Kayak Merkezi’nin yer alması dikkat çekti. Snow Magazine editörleri, 100’den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi birçok kriter üzerinden değerlendirerek bu listeyi oluşturdu.

Erciyes'in Öne Çıkan Özellikleri

Erciyes, modern lift sistemleri, 100 kilometreyi aşan pist uzunluğu, yüksek kar kalitesi ve pist çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, çevre dostu uygulamalarıyla da öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde Erciyes, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarıyla rekabet eder konuma gelmiştir.

Kayseri İçin Bir Gurur Kaynağı

Bu önemli başarı, Kayseri'nin turizmdeki iddiasını ve vizyonunu tüm dünyaya göstermektedir. Erciyes Kayak Merkezi, yıllardır süregelen planlı ve sürdürülebilir bir gelişim sürecinin sonucunda bu noktaya ulaşmıştır. Erciyes Master Planı'nın etkileriyle, Kayseri'nin turizm potansiyeli uluslararası ölçekte kabul görmüştür.

Bu başarı, sadece Erciyes Kayak Merkezi için değil, aynı zamanda Kayseri ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Erciyes'in uluslararası arenada tanınması, kentin turizm stratejilerinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.