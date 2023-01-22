Erciyes Kayak Merkezi için yatak kapasitesi hedefi 6 bin

Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Türkiye'nin turizm gözdesi Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon başladı. Bölgede bulunan otellerde 2 bin 500 yatak kapasitesi olduğunu belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, 'Şu anki yatak kapasitemiz yeterli mi, tabi ki değil. 2 bin 500 yatak kapasitesine ulaştık ama hedefimiz sadece dağ üzerindeki otellerden 6 bin yatak kapasitesini yakalamak.' dedi.

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  • 22.01.2023 14:34
  • Güncelleme: 22.01.2023 14:35
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Erciyes Kayak Merkezi için yatak kapasitesi hedefi 6 bin
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kayak tatili yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle hafta sonlarında soluğu kayak merkezinde aldı. Hafta içinde ise genellikle turistler Erciyes’te zaman geçiriyor.

Erciyes Kayak Merkezi için otellerde 6 bin yatak kapasitesi hedeflerinin olduğunu dile getiren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’teki çalışmalara yıllar öncesinden başlamıştık. Büyükşehir Belediyemiz otel parsellerini, Turizm Bakanlığımızın onayladığı ihaleyle müteşebbis şirketlere satmıştı. Bunlar her geçen gün peyder pey hizmete giriyor. Her yıl Erciyes’te yeni oteller hizmete giriyor. Şu anki yatak kapasitemiz yeterli mi, tabi ki değil. 2 bin 500 yatak kapasitesine ulaştık ama hedefimiz 6 bin yatak kapasitesini yakalamak, sadece dağ üzerindeki otellerden. Erciyes’in marka değeri arttıkça, insanlar geldikçe ve burası global kış turizmi destinasyonu olarak dünyada tanınmaya başlandıkça yatırımcılarımızın sayısı, kalitesi, heyecanı da artıyor. Zannediyorum ki 5 yıl içerisinde bu hedeflerimize ulaşacağız. Buda tabii bir şey.  Parmak şıklatmakla 1-2 günden olacak bir şey değil.  Yatırımcının yatırım yapması için ürünün kendini ispat etmesi gerekiyor. Neticede yatırım yapılıp, para harcanacak, efor sarf edilecek. Dolayısıyla özel sektörde hakikaten burasının iyi bir destinasyon olduğuna kanaat getirdikten sonra yatırımlarını yapıyor. Çok şükür Erciyes o seviyeye geldi. Bundan sonra biz sürekli olarak yatırımcılarla görüşüyoruz. Zaman zaman hem biz ulaşıyoruz, zaman zaman da yatırımcılarımız gelip biz Erciyes’te ne yapabiliriz diye bize soruyorlar. Bundan sonra da Erciyes’te hissedilir derecede de ivmenin yükseleceğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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