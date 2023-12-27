Erciyes Kayak Merkezi ilk kez Çek turist kafilesini ağırlıyor

Kayseri’ye ulaşan turistler, havaalanında Erciyes A.Ş., İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği ekibiyle karşılandı.

Her kış sezonu yurt içi ve yurt dışından birçok vatandaşı/turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte turist kafilelerini ağırlamaya başladı. Ayrıca bu sezon ilk kez Çek Cumhuriyeti’nden bir turist kafilesi ağırlanıyor.

Charter seferiyle Kayseri’ye ulaşan Çek turistler Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ve beraberindeki ekip, Çekçe ‘Hoş Geldiniz’ olarak tercüme edilen ‘Vítejte v destinaci’ pankartıyla karşıladı.

İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldıklarını ifade eden Başkan Elcuman, “Aslında bugünün bir özelliği var. İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldık. İlk Çekya uçağımız alana indi. Yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Cuma günü de Polonya’dan gelecek. Biz tabi önceki yıllarda Rusya’dan, Ukrayna’dan, Beyaz Rusya’dan seferlerimiz vardı direkt seferlerimiz. Maalesef savaş onları etkiledi. Ama yeni pazarlara açılıyoruz. Çekya bunların ilki inşallah, gelecek sene böyle charterı İngiltere’den göreceğiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah yerli yabancı ilgiyle Erciyes’imiz dolup taşacak. Şehrimizin milli gelirine katkısı olacak” diye konuştu.

Turist karşılaması sonrası açıklamalarda bulunan İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Farklı ülkelerden charter seferleriyle misafirlerimizi ağırlıyorduk. Ama Çekya pazarından ilk defa misafirlerimiz geliyor. Hem sezonun ilk charter seferi hem de Çekya anlamında ilk misafirlerimiz. Bu anlamda da önemli. Malum Erciyes artık dünyaca tanınan bir yer. Her geçen gün de farklı ülkelerden, farklı destinasyonlardan misafirler ağırlıyoruz. Avrupa’nın çeşitli ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden biz tanıtımlarla misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.