Erciyes Kayak Merkezi ilk kez Çek turist kafilesini ağırlıyor

 Erciyes'te kış turizmi başladı ve Erciyes Kayak Merkezi de yerli/yabancı misafirlerini ağırlıyor. Geçmiş sezonlardan farklı olarak Erciyes Kayak Merkezi, ilk kez Çek Cumhuriyeti'nden bir turist kafilesini ağırlayacak.

PAYLAŞ
  • 27.12.2023 19:01
  • Güncelleme: 27.12.2023 19:01
Erciyes Kayak Merkezi ilk kez Çek turist kafilesini ağırlıyor

Kayseri’ye ulaşan turistler, havaalanında Erciyes A.Ş., İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği ekibiyle karşılandı.
Her kış sezonu yurt içi ve yurt dışından birçok vatandaşı/turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte turist kafilelerini ağırlamaya başladı. Ayrıca bu sezon ilk kez Çek Cumhuriyeti’nden bir turist kafilesi ağırlanıyor. 
Charter seferiyle Kayseri’ye ulaşan Çek turistler Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ve beraberindeki ekip, Çekçe ‘Hoş Geldiniz’ olarak tercüme edilen ‘Vítejte v destinaci’ pankartıyla karşıladı.
İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldıklarını ifade eden Başkan Elcuman, “Aslında bugünün bir özelliği var. İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldık. İlk Çekya uçağımız alana indi. Yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Cuma günü de Polonya’dan gelecek. Biz tabi önceki yıllarda Rusya’dan, Ukrayna’dan, Beyaz Rusya’dan seferlerimiz vardı direkt seferlerimiz. Maalesef savaş onları etkiledi. Ama yeni pazarlara açılıyoruz. Çekya bunların ilki inşallah, gelecek sene böyle charterı İngiltere’den göreceğiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah yerli yabancı ilgiyle Erciyes’imiz dolup taşacak. Şehrimizin milli gelirine katkısı olacak” diye konuştu.
Turist karşılaması sonrası açıklamalarda bulunan İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Farklı ülkelerden charter seferleriyle misafirlerimizi ağırlıyorduk. Ama Çekya pazarından ilk defa misafirlerimiz geliyor. Hem sezonun ilk charter seferi hem de Çekya anlamında ilk misafirlerimiz. Bu anlamda da önemli. Malum Erciyes artık dünyaca tanınan bir yer. Her geçen gün de farklı ülkelerden, farklı destinasyonlardan misafirler ağırlıyoruz. Avrupa’nın çeşitli ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden biz tanıtımlarla misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polis ekiplerinden operasyon: Evinin mutfağına yaptırmış olduğu gizli bölmede yakalandı

Polis ekiplerinden operasyon: Evinin mutfağına yaptırmış olduğu gizli bölmede yakalandı

Erciyes Üniversitesi'ne ödül yağmuru

Erciyes Üniversitesi'ne ödül yağmuru

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 92 milyon 500 TL'lik tasarruf

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 92 milyon 500 TL'lik tasarruf

Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Erciyes Kayak Merkezi'ne sezonun ilk charter seferi Çekya Cumhuriyeti'nden

Erciyes Kayak Merkezi'ne sezonun ilk charter seferi Çekya Cumhuriyeti'nden

Evinde hayatını kaybeden emekli Astsubay toprağa verildi

Evinde hayatını kaybeden emekli Astsubay toprağa verildi

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Çopuroğlu'ndan yeni bir talep daha

Milletvekili Çopuroğlu'ndan yeni bir talep daha

Asgari Ücret Belli Oldu

Asgari Ücret Belli Oldu

DAHA FAZLA
Matematik Öğretmeni Duyarsız Kalmadı

Matematik Öğretmeni Duyarsız Kalmadı

Erciyes Kayak Merkezi ilk kez Çek turist kafilesini ağırlıyor

Erciyes Kayak Merkezi ilk kez Çek turist kafilesini ağırlıyor

2024 Yılı bütçesinde Kayseri Otobanı yok

2024 Yılı bütçesinde Kayseri Otobanı yok

Kente kombi içinde getirilen uyuşturucuyu teslim alan şahıs: Pişmanım

Kente kombi içinde getirilen uyuşturucuyu teslim alan şahıs: Pişmanım

Vatandaşın asgari ücret talebi ne?

Vatandaşın asgari ücret talebi ne?