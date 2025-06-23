Erciyes Kayak Merkezi'nde Çinli Yetkililere Kültür ve Turizm Sunumu

Ziyaret sırasında, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ve beraberindeki heyeti ağırladı. Misafirlere, Erciyes Kayak Merkezi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tenis kortları gibi önemli tesisler tanıtıldı.

Ziyaretin iki günü boyunca, Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi geçmişi ve kültürel değerleri yerinde keşfedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gezilerde, heyete şehirdeki tarihi ve kültürel alanlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Kültür Müsteşarı Meifen Zhou, Erciyes’in iyi planlanmış bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, bölgenin Kapadokya’ya olan yakınlığının büyük bir avantaj sağladığını belirtti. Zhou, ayrıca, Çin’deki kış turizmi acenteleri ve tur operatörlerini Erciyes ve Kapadokya’yı kapsayan tur paketleri hazırlamak üzere Türkiye’ye davet etme niyetinde olduklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Meifen Zhou, Kayseri Erciyes A.Ş.’yi, Çin heyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde düzenlenecek "Çin’e Yolculuk" programına davet etti. Bu adım, iki ülke arasında kültürel ve turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir fırsat sunuyor.