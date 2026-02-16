Erciyes Kayak Merkezi'nde Gerçekçi Çığ Tatbikatı

Tatbikat Senaryosu

Tatbikat, Tekir mevkiinde gerçekleştirildi ve senaryo gereği 13 kişinin çığ altında kaldığı bilgisi alındı. Hızla harekete geçen AFAD, jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma dernekleri, bölgeye intikal etti. Tatbikata 27 araç, 3 kar motoru ve amfibik araç katıldı. Ekipler, çığ altındaki yaralıları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti; toplamda 11 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken, maalesef 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Vali Yardımcısı'nın Açıklamaları

Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, tatbikatın önemine vurgu yaparak, "Kayseri olarak her türlü afete karşı hazırlığımızı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz tatbikatta, 17 kurum ve 171 personel ile birlikte hareket ettik. Tüm teknik ekipmanlarımızı sahada kullanarak, anlık görüntü ve bilgi akışını sağladık," dedi.

AFAD İl Müdürü'nden Değerlendirme

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, tatbikatın amacının kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve arama kurtarma kabiliyetlerini geliştirmek olduğunu belirtti. "Çığ afetlerinde hızlı müdahale çok kritik. Tatbikat, bu tür durumlarda anlık reaksiyon verme yeteneğimizi artırıyor," şeklinde konuştu.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, modern ve geniş kayak merkezi olan Erciyes'te böyle bir tatbikata imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. "Bu tür tatbikatlar, ekiplerin her an hazır olmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor," dedi.

Tatbikatın İzlenmesi

Tatbikat, havadan dron ile görüntülenirken, protokol üyeleri Afet Yönetim Merkezi Çadırı'ndan anlık olarak durumu takip etti. Tatbikatın sonunda Vali Yardımcısı Kaçmaz, katılan ekipleri tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

Bu tatbikat, Kayseri'nin afet yönetim kapasitesini artırma hedefinin bir parçası olarak büyük bir başarıyla tamamlandı.