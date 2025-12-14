Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Garantili Sezon

Saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesine sahip sistem sayesinde, Erciyes’te kayak sezonu ilkbaharın sonlarına kadar uzatılabiliyor.

Toplam 26 milyon metrekarelik alana kurulu Erciyes Dağı’nda pistlerin yüzde 60’ında suni karlama sistemi bulunuyor. Merkezde yer alan 154 karlama makinesi, hava koşullarının uygun olduğu her an gece gündüz çalışarak pistleri kayak yapmaya elverişli hale getiriyor.

Suni karın daha yüksek donma özelliği sayesinde pistlerde dayanıklılık artarken, sezonun uzun süre devam etmesi sağlanıyor. Sistem, Tekir Göleti ve Hacılar Kapı’daki suni göletten beslenen iki ana su kaynağıyla destekleniyor.

Avrupa Alpleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen kayak merkezlerinde kullanılan bu teknoloji, Erciyes’i Türkiye’nin en gelişmiş yapay karlama altyapısına sahip merkezi haline getiriyor.