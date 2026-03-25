Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 174 santimetre

İç Anadolu Bölgesinin 3917 metre rakımla en yüksek bölgesi olan Erciyes Dağı, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 174 santimetre olduğu açıklandı.

KAR YÜKSEKLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kayak yapabilmek için en önemli unsurların başında kar yüksekliği geliyor. Kayak yapmanın elverişli olabilmesi için kar yüksekliğinin en düşük 50-70 santimetre olması gerekiyor. Kar yüksekliği, kayak ekipmanlarını doğru bir şekilde kullanmak, olası kazalara sebebiyet vermemek ve daha keyifli kayak yapmak açısından önemli bir yer tutuyor.

Erciyes Kayak Merkezi, 174 santimetre kar yüksekliği ile Türkiye’de kayak merkezleri içerisinde 5’nci sırada yer alıyor.

Türkiye’de kar kalınlığının en fazla olduğu yerler ise şu şekilde;

1.Hakkari Kayak Merkezi 277 santimetre,

2. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 230 santimetre,

3. Erzincan Ergan Kayak Merkezi 220 santimetre,

4. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 205 santimetre,

5.Kayseri Erciyes Kayak Merkezi 174 santimetre