Erciyes Kayak Merkezi'nde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kayseri ve yurdun birçok bölgesinde birkaç gündür yağış etkisini kara çevirdi. Perşembe günü gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini arttırdı. Etkisini artıran kar yağışı ile mücedele eden Erciyes A.Ş. karla mücadele ekipleri de Erciyes Kayak Merkezi’nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciyes Kayak Merkezi yaptığı açıklamada, tüm ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek: “Erciyes’te etkili olan yoğun kar ve tipi sonrası tüm ekip arkadaşlarımız gece saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” açıklamalarında bulundu.