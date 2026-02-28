  • Haberler
Kayseri ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı ekipleri harekete geçirdi. Erciyes Kayak Merkezi karla mücadele ekipleri de, kar yağışının başladığı andan itibaren karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kayseri ve yurdun birçok bölgesinde birkaç gündür yağış etkisini kara çevirdi. Perşembe günü gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini arttırdı. Etkisini artıran kar yağışı ile mücedele eden Erciyes A.Ş. karla mücadele ekipleri de Erciyes Kayak Merkezi’nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciyes Kayak Merkezi yaptığı açıklamada, tüm ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek: “Erciyes’te etkili olan yoğun kar ve tipi sonrası tüm ekip arkadaşlarımız gece saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

