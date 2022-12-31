Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı denetimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Erciyes Kayak Merkezi'ndeki denetimlerini artırdı.

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  • 31.12.2022 20:46
  • Güncelleme: 31.12.2022 23:06
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Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Erciyes Kayak Merkezi’ndeki denetimlerini artırdı.

Kentteki yılbaşı denetimleri çerçevesinde güvenliği en üst seviyeye çıkartan jandarma ekipleri, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim yaptı. Meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için yapılan denetimlerde şoför ve araçların kontrolünü yapan ekipler; kurallara uymayanlara ceza uyguladı. 25 kişilik personelin katıldığı denetimlerde sürücülerin alkol kontrolü yapılırken, vatandaşların yeni yılını kutladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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