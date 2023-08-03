Erciyes Kayak Merkezi pistlerinde 'yerli ve milli board' kullanılacak

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistlerde yerli ve milli board kullanılacağını söyledi.

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  • 03.08.2023 16:16
  • Güncelleme: 03.08.2023 16:16
Erciyes Kayak Merkezi pistlerinde 'yerli ve milli board' kullanılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Sporları Projesi kapsamında yerli ve milli board üreten Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Çağatay ile ekibini makamında ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kış Sporları Projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Yerli ve milli boardımız üretildi. Bu kış Erciyes pistlerinde yerli ve milli board kullanılacak. Milli boardımızın yapımında emeği geçen Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Çağatay Yılmaz ile ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle günün anısına yerli ve milli board ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

1ha

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