Erciyes Kayak Merkezi, Türk Devletleri Kayak Birliği'ne Katıldı

Erciyes Kayak Merkezi, toplamda 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Üyelik sürecinin resmiyeti, Azerbaycan'ın Şahdağ Kayak Merkezi'nde 11-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi'nde ilan edildi.

Üyelik sertifikası, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ve Türk Kayak Merkezleri Birliği Başkanı Rustam Najafov tarafından, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na takdim edildi. Bu yeni üyelikle birlikte, Türk devletleri arasında daha güçlü iş birlikleri kurulması, karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel katkıların sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, ortak yarışmalar ve uluslararası organizasyonlarla bağların güçlendirilmesi planlanıyor.

Erciyes Kayak Merkezi, bu gelişmelerle birlikte sadece mevcut pazarlarını değil, Türk dünyasından yeni pazarları da kazanarak, global ölçekte daha da güçlü bir destinasyon olmayı hedefliyor.