Erciyes Kayak Merkezi, Türk Kayak Merkezleri Birliği’ne Üyelik Daveti Aldı

112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, bu başarıyla uluslararası arenada tanınırlığını artırıyor.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kayak tutkununu ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, 2024-2025 kış sezonunda yaklaşık 3 milyon ziyaretçi bekliyor. Türk Kayak Merkezleri Birliği, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan’ın üye olduğu bir yapı olarak, Erciyes’i birliğe dahil ederek, bölgenin kayak turizmini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kayseri Erciyes A.Ş., üyelik sertifikasını almak üzere 11-14 Temmuz 2025 tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleştirilecek 'Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi'ne katılacak. Bu zirvede, Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtımı yapılacak ve Kayseri'nin turizm potansiyeli uluslararası düzeyde vurgulanacak.