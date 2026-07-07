Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde tüm tesisler, yeni sezon öncesinde güvenli ve konforlu hizmet sunulması amacıyla kapsamlı bakım, kontrol ve yenileme çalışmalarından geçiriliyor.

Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında tesislerde bakım, kontrol ve yenileme çalışmaları sürüyor. Kayak merkezinde misafirlere güvenli ve konforlu hizmet sunulabilmesi amacıyla tüm tesislerde yaz döneminde kapsamlı bakım ve teknik kontroller gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mekanik sistemler, teleferik ve telesiyej hatları ile diğer tesis altyapıları gözden geçirilirken, gerekli yenileme işlemleri de titizlikle yapılıyor. Yetkililer, bakım ve yenileme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezona eksiksiz şekilde hazır hale getirileceği ifade edildi. 

Haber Merkezi

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