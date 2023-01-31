Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e Herkes Kayak Öğreniyor

Türkiye'de kayak eğitiminin merkez üssü olan Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e tüm vatandaşlar kayak öğreniyor.

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  • 31.01.2023 13:49
  • Güncelleme: 31.01.2023 15:34
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Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e Herkes Kayak Öğreniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’de kayak eğitiminin merkez üssü olan Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayak Okulu’nda 7’den 70’e tüm vatandaşlar kayak öğreniyor.

Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes’in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öte yandan şehirdeki her kesimin kayak öğrenmesi için projeleri hayata geçiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor odaklı projelerinden olan Türkiye’nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı’na yapılan Erciyes Kayak Okulu’nda Kayak ve Snowboard kursları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da kaliteli hizmet, maksimum memnuniyet anlayışı ile 7-15 yaş hafta sonu, 16-65 yaş haftada 6 gün boyunca kayak ve snowboard kursları tüm hızıyla sürüyor. Erciyes Kayak Okulu’nda alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılan kayak ve snowboard eğitimleri sömestr döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Grup eğitimlerinin yanı sıra haftanın 4 günü birebir kayak özel ders fırsatlarının da olduğu kurslarda, 7-15 yaş öğrenci kursları hafta sonu yapılıyor. 16-65 yaş yetişkin kursları Pazartesi günleri hariç her gün yapılacak. 7-15 yaş öğrenci kursları sömestr tatili boyunca hafta içi ve hafta sonu olarak devam ederken ve bu dönemde yetişkin kursları yapılmıyor.

Erciyes Kayak Okulu Projesi’nde tesis tüm birimleriyle halkın kullanımına uygun olarak tasarlanırken, kayak severler, detaylı bilgiye 0532 479 10 38 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

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İHA

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