Erciyes Kayserililer Derneği'nde Yeni Bir Dönem Başladı
Erciyes Kayserililer Derneği, olağan yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alarak yeni bir döneme adım attı. Toplantıya Dernek Başkanı Hacı Bekir Yıldız, yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem başkanları Mustafa Esen ve Serkan Taştan, Abidinpaşa Muhtarı Ahmet Kayabaşı ve çok sayıda üye katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, birlik ve beraberlik teması öne çıktı.
Başkan Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, alınan kararların derneğin gelecekteki faaliyetlerine yön vereceğini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti. Toplantının gündeminde; 2026 Ramazan Ayı iftar programı hazırlıkları, bürokratlarla yapılacak görüşmeler ve Kayseri Dernekler Federasyonu ile yürütülecek projeler yer aldı. Derneğin sosyal, kültürel ve kurumsal faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.
Toplantının sonunda, Dernek Başkanlığı görevine Ali Öztoprak getirildi. Önceki başkan Hacı Bekir Yıldız’a bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkür edildi. Katılımcılar, yeni başkan Ali Öztoprak’a görevinde başarılar dileyerek, yeni dönemin dernek için hayırlı olmasını temenni ettiler.
Ayrıca, toplantıya katılan Dr. Serkan Taştan, "Türkiye’nin Afrika Açılımının Ekonomik ve Siyasi Analizi" adlı akademik çalışmasını derneğe hediye etti. Bu anlamlı jest, toplantıya ayrı bir değer kattı.
Ankara’da faaliyet gösteren Erciyes Kayserililer Derneği’nin yeni dönemi, dayanışmayı güçlendiren, Kayserililer arasındaki bağı pekiştiren ve toplumsal katkıyı artıran projelere vesile olması bekleniyor.