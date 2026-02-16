Erciyes Kış Festivali'ne Yoğun Katılım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Erciyes Kış Spor Festivali, iki gün boyunca ritim gösterilerinden sportif yarışmalara, sahne performanslarından gece kayağına kadar dopdolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Zirvede Spor ve Coşku Bir Arada

Erciyes’in eşsiz atmosferinde Spor A.Ş. tarafından gerçekleşen organizasyon, her yaştan katılımcıyı bir araya getirerek hem sportif heyecanı hem de sosyal birlikteliği zirveye taşıdı. Binlerce hemşehrimizin yoğun ilgisiyle festival, kış turizmi ve spor organizasyonları açısından örnek bir başarıya imza attı.

Başkan Büyükkılıç’tan Spora Güçlü Destek

Festivalin final gününde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin spor alanındaki vizyonunu ve gençliğe yönelik yatırımlarını bir kez daha vurguladı. Büyükkılıç’ın spora ve gençliğe verdiği güçlü destek, organizasyona ayrı bir değer kattı.

Kayseri Sporla Büyüyor

Kayseri, ACES Europe tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ile “2024 Avrupa Spor Şehri” unvanını kazanırken, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini de kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımıyla düzenlenen Kış Spor Festivali, sportif çeşitliliği ve güçlü organizasyon yapısıyla bu hedeflerin somut bir göstergesi oldu. Kayseri, sporla büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.