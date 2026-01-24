Erciyes, Kış Sporları Festivali'ne Hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek Kış Spor Festivali, iki gün boyunca spor, eğlence ve rekabet dolu etkinliklerle kış turizmine ve şehir sporuna katkı sunacak.

Erciyes, Kış Sporları Festivali'ne Hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporu tabana yayan vizyonu doğrultusunda kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes’te kapsamlı bir organizasyona daha imza atıyor. Erciyes Kış Spor Festivali, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında her yaştan katılımcıya hitap eden çok sayıda sportif ve eğlenceli etkinlik planlandı. Programda Gece Kayağı Gösterisi, Atla Geçiş Gösterisi, Karda Yakartop, Slackline, Lazer Run, Balon Futbolu, Çuval Yarışı, Halat Çekme, Kar Voleybolu, Lastik Yuvarlama Yarışı, Snowball (Kar Topu) Yarışı ve Labirent Oryantiring Parkuru yer alıyor.

Etkinlikler festival süresince saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Gece Kayağı Gösterisi ise Erciyes’te görsel bir atmosfer oluşturacak. Katılımcılara festival boyunca sıcak çorba, salep ve sucuk ekmek ikramları da sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde spor yatırımlarını ve organizasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, şehir sporunun gelişimine yönelik çalışmalarını çok yönlü olarak hayata geçiriyor. Daha önce “Avrupa Spor Şehri” ünvanını alan ve Altın Bayrak ile ödüllendirilen Kayseri, “Dünya Spor Başkenti” adaylığıyla da uluslararası alanda dikkat çekiyor.

Bu çerçevede düzenlenen Erciyes Kış Spor Festivali, Kayseri’nin spor ve kış turizmi potansiyelini güçlendirmeyi, Erciyes’i ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür kılmayı hedefliyor. Organizasyon, KEPSAŞ’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

