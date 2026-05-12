Erciyes Koleji öğrencileri MEB Robot Yarışması'nda Türkiye 3'üncüsü oldu

Erciyes Koleji öğrencileri Emir Bağcı ve Safa Ersoy, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ‘Tasarla Çalıştır İleri Seviye’ kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Labirent Ustası kategorisinde ise Serkan Kayra Küçüker ve Emre Tuna Şengel, Türkiye yirmi beşincisi oldu. Öğrenciler tarafından gösterilen üstün başarı sonrası Erciyes Koleji yönetimi tarafından kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler pasta keserek başarılarını doyasıya kutladı.

Öğrencilerin proje danışmanı ve Erciyes Koleji Bilişim Park Koordinatörü Hakan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Bu sene 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katıldık. Emir Bağcı ve Safa Ersoy öğrencilerimiz ile ‘Tasarla Çalıştır İleri Seviye'de Türkiye üçüncüsü olduk. Labirent Ustası kategorisinde de Serkan Kayra Küçüker ve Emre Tuna Şengel ile Türkiye yirmi beşincisi olduk. Bu gurur verici tablodan dolayı çocuklarımızla çok mutluyuz. Çocuklarımızla geçen yıldan beri çalışıyoruz. Nereden baksanız bir buçuk, iki yıldır çocuklarımla sırf bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Yani bu yarışmada bu dereceyi elde etmek hiç kolay olmadı. Erciyes Koleji olarak teknolojiyi tüketen değil üreten çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu düsturumuzdan dolayı, bu vizyonumuzdan dolayı da bu derece bizi çok mutlu etti ve amacımıza yönelik hareket ettiğimizi gördük. Bu yarışmada sadece işte dereceler, derece aldık, yarışmada işte üçüncü olduk gibi değil de analitik düşünmeyi, stres yönetimini, grup çalışmasını, bunların hepsini öğreniyor çocuklarımız. Özellikle Tasarla Çalıştır İleri Seviye'de üçüncülük çok kıymetli. Sekiz saat sürüyor yarışma. Yani sabah giriyor çocuğumuz, bizle irtibatı kesiliyor, akşama kadar sürüyor. Bu yönden Türkiye üçüncülüğü çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.