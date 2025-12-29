Erciyes Koleji Ortaokulu Öğrencilerinden Uluslararası Başarı

İki gün süren konferans boyunca öğrenciler; ekonomi, insan hakları, çocuk hakları, hukuk ve uluslararası politikalar başlıkları altında düzenlenen akademik oturumlara katıldı. Harvard prosedürü ile yürütülen tartışmalarda delegeler, resmî kıyafetleriyle söz alarak görüşlerini savundu ve çözüm önerileri sundu.

Konferansta farklı komitelerde görev alan öğrenciler; Elif Öztürk ve Ahmet Cindoruk ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler), Canan Yıldız ve Nevin Begüm Gülmez SOCHUM (Sosyal ve İnsani İşler), Mehmet Han Karslı ve Elif Nuran Ceylan SPECPOL (Özel Politikalar), Cemre Sena Tav ve Duru Koçak LEGAL (Hukuk), Damla Karaca ve Sinan Başyazıcıoğlu ise UNICEF (Çocuk Hakları) komitelerinde görev yaptı.

Başarılı performansları sonucunda öğrenciler çok sayıda ödül kazandı. Best Delegate (En İyi Delege) ödülleri Elif Öztürk, Duru Koçak ve Sinan Başyazıcıoğluna verildi. Outstanding Delegate (Üstün Başarılı Delege) ödülünü Nevin Begüm Gülmez ve Cemre Sena Tav alırken, Honourable Mention (Onur Ödülü) Ahmet Cindoruk, Mehmet Han Karslı ve Elif Nuran Ceylana layık görüldü. Best Position Paper (En İyi Pozisyon Belgesi) ödülünü ise Canan Yıldız ve Cemre Sena Tav kazandı.

Konferansa katılan öğrencilerle ilgili değerlendirmede bulunan öğretmenler, “Öğrencilerimiz bu konferansta yalnızca İngilizce konuşmakla kalmadı; aynı zamanda eleştirel düşünmeyi, farklı görüşlere saygı duymayı ve çözüm üretmeyi öğrendi. Uluslararası bir ortamda kendilerini özgüvenle ifade etmeleri bizler için son derece gurur verici,” ifadelerini kullandı.

Eğitimciler, bu tür uluslararası organizasyonların öğrencilerin akademik İngilizce, hitabet, özgüven ve küresel farkındalık gelişimine önemli katkı sağladığını vurgularken, Erciyes Koleji Ortaokulu öğrencileri kazandıkları başarılarla hem okullarını hem de ilçeyi gururlandırdı.