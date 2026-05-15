Erciyes kolonyasından sonra Erciyes çikolatası

Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından ‘Erciyes çikolatası’ adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu.

Erciyes kolonyasının çok beğenildiğini belirten Karataş, “Bugün burada hep birlikte olmamızın asıl konularından bir tanesi olan Kayserimizin de beğendiği, takdir ettiği, özellikle Vali Bey'in ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanımız Ferhat Başkanımın da destekleriyle geliştirdiğimiz, Vali Bey'in de özellikle destek olduğu Erciyes kolonyamız. Biz Erciyes kolonyamızı geliştirdik aslında bu ikinci versiyonu. İlk Erciyes parfümünü üretmiştik. Vali Bey çok sevmişti, Ferhat Başkanım çok sevmişti ve Kayseri'de gerçekten çok sevildi ürün. Hatta Kayserililer Derneği diye bulunan yurt dışındaki, Almanya'daki birçok derneğe biz bu Erciyes kolonyasını ulaştırmıştık, Erciyes parfümünü. Erciyes kolonyasını geliştirirken de bu bizim 35 ile 45 arasındaki denemelerimizden sonrasında ulaştığımız bir ürün. Özellikle Kayseri'nin bir parçasını taşıması için Erciyes'in kapağını, içerisinde Erciyes'in etrafında yetişebilen endemik bitkileri özenle seçtik. Bunlarda da Hacılar Belediyesi'nin bu konuyla ilgili bir çalışması var, sadece Kayseri'de yetişen endemik bitkilerle ilgili. Özellikle lavantanın olduğu, ada çayının ve kekiğin olduğu birçok da özel bitkinin olduğu özel bir kolonya. Kayseri'nin ferahlığını simgeleyen bir kolonya. Biz bu kolonyayı geliştirdikten sonra birçok dağdan, dağ olan Uludağ gibi birçok alandan ürünle bize fasonla ilgili teklifler geldi. Tabii biz burada Kayseri'ye ihanet etmedik. Şu an için tek odağımız bizim kolonya tarafında Erciyes kolonyası. Biz aslında daha çok koku ve parfüm üreten bir şirketiz. Erciyes de Kayseri için yalnızca bir dağ değil, bu şehrin kimliği, ferahlığı, hafızası ve duruşudur. Biz de buna şu şekilde bir isim verdik: ‘Erciyes'in ferahlığı, Auran imzasıyla yeniden yorumlandı’ şekliyle bir isim verdik bu tarafta” ifadelerini kullandı.

Erciyes Çikolatası adından yeni bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Karataş, “Aynı zamanda özel bir şey de paylaşmak istiyorum; Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı, ayrıyeten bizim yeni bir girişimimiz olan bir çikolata markamız daha var kozmetik fabrikamızın dışında. Erciyesimizle ilgili ‘Erciyes çikolatası’ geliştirdik. Kayseri'de üretmekten biz gerçekten gurur duyuyoruz. Yani Kayseri'de üretiyoruz demekten, Kayseri'de gelişiyoruz, Kayseri'de Ar-Ge yapıyoruz demekten gurur duyuyoruz. Bunu sadece Kayseri'de söylemiyoruz bu arada; İstanbul'da bir bizim ihracat ofisimiz var, satış ofisimiz. Bosna Hersek'te mağazalarımız var. İnşallah yurt dışına da açılmayı hedefliyor ve bu konularla ilgili de aksiyonlar alıyoruz. Kayseri'yi biz Çin'de de söylüyoruz, Bosna Hersek'te de diyoruz. Kayseri bizim için çok kıymetli. Bu konuda Kayseri'nin üretim kültürünün, ticari zekasının ve girişimci ruhunun da bir göstergesini ayrıyeten belirtiyor ve bu konuyla ilgili Kayseri'de olmaktan ayrıyeten gurur duyuyoruz. Ayrıyeten çok mutluyuz diyebilirim” açıklamasını yaptı.